В России составлен список необычных и редких предложений о работе в разных городах. Вакансии изучил сервис по подбору персонала «Работа.ру».

Так, на московском производстве тканей и огнестойких материалов нужен дессинатор, который разрабатывает новые ткани, создает технический регламент, а также тестирует новые образцы. Работодатель готов предложить за эту работу зарплату от 50 тыс. рублей в месяц. Также в Москве в студию 3D-печати требуется скульптор по миниатюрным композициям с опытом лепки миниатюрных фигур людей и животных от одного года. В московский кинотеатр нужен киномеханик, который будет обеспечивать бесперебойные кинопоказы согласно расписанию, а также следить за состоянием оборудования.

Омский филиал крупного российского банка ищет сценариста для разработки сценария общения банка с клиентами через автоматизированных голосовых и текстовых ботов. Компания из Краснодарского края ищет соискателей из любых регионов России для сбора черешни. Доход за такую работу составит до 45 тыс. рублей в месяц. Похожая вакансия, только для сборщиков клубники, открыта в Нижегородской области с зарплатой до 70 тыс. рублей.

Минэкономразвития назвало 50 самых востребованных профессий 👍 Лидерами стали врачи, грузчики и программисты.

На время отпускного сезона в одну из гостиниц в Ялте требуется матрос-спасатель с опытом работы от одного года (зарплата от 20 тыс. рублей). В волгоградской клинике, занимающейся лечением варикоза, открыта вакансия для врача-ангиохирурга. Специалист лечит заболевания сосудов нижних конечностей. Его оклад может достигать 120 тыс. рублей в месяц.