Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу года будет не ниже 8 трлн рублей, считает председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Фонд национального благосостояния, я думаю, к концу года будет точно не ниже 8 триллионов рублей», — сказал Мишустин в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее Минфин сообщал, что объем ФНБ за июнь сократился в рублях на 21 млрд рублей, до 12,14 трлн, а в долларах вырос на 1,66 млрд – до 173,544 млрд долларов.