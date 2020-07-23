Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу года будет не ниже 8 трлн рублей, считает председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Фонд национального благосостояния, я думаю, к концу года будет точно не ниже 8 триллионов рублей», — сказал Мишустин в интервью телеканалу «Россия 24».
Ранее Минфин сообщал, что объем ФНБ за июнь сократился в рублях на 21 млрд рублей, до 12,14 трлн, а в долларах вырос на 1,66 млрд – до 173,544 млрд долларов.
Объем ФНБ сократился в июне на 22 млрд рублей
Такие данные приводятся на сайте Минфина России.
Такие данные приводятся на сайте Минфина России.