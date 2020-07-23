Компания «Капитал Life» (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») признана лидером цифровой трансформации на рынке страхования жизни согласно рейтингу фонда «Сколково» и VR_Bank.

В рамках подготовки рейтинга эксперты рассматривали 26 показателей, которые дают представление об уровне цифровизации российских страховых компаний. Это финансовые показатели, отражающие роль и место компании на рынке, наличие онлайн-сервисов, количество загрузок мобильного приложения, скорость обработки обращений в социальных сетях, а также готовность компаний не только к продаже полисов онлайн, но и к дистанционному урегулированию страховых случаев.

Задача рейтинга — дать оценку текущему уровню и перспективам дальнейшего развития цифровой экономики страхования. Компании, которые в последние годы перевели обслуживание клиентов в онлайн, уверенно чувствовали себя даже в условиях самоизоляции, на которую был вынужден перейти бизнес в связи с пандемией коронавируса.

«Цифровое лидерство на рынке страхования жизни — стратегическая цель нашей компании уже несколько лет. Благодаря ставке на развитие дистанционных сервисов, а также запуску в прошлом году сервиса оформления страховых выплат онлайн нам удалось максимально оперативно и безопасно осуществлять страховые выплаты во время режима самоизоляции, — комментирует генеральный директор «Капитал Life» Евгений Гуревич. — В пиковые недели апреля доля онлайн-урегулирования по рисковым случаям в нашей компании достигала 65%. Мы продолжаем цифровую трансформацию бизнес-процессов компании и запускаем новые сервисы для наших клиентов — так, этим летом мы первые на страховом рынке предложили клиентам оплачивать взносы с помощью Системы быстрых платежей Банка России, а также подключили возможность авторизации в личном кабинете через сервис госуслуг. Мы благодарим экспертов за высокую оценку наших цифровых сервисов и услуг, которые играют все более важную роль в бесперебойном дистанционном обслуживании миллионов клиентов по всей стране».

Для оперативного оформления страховой выплаты в «Капитал Life» действует онлайн-сервис по урегулированию убытков : подать заявление и переслать все документы, а также получить выплату по ряду программ можно, не выходя из дома, — обратившись через сайт. Оплатить взнос по договору также можно онлайн — в кабинете клиента , в мобильном приложении или на сайте . В июне 2020 года «Капитал Life» получила награду «Эврика» за высокий уровень цифровизации в урегулировании убытков.

Фонд «Сколково» — некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково». Цель фонда — поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов «Сколково» уже приблизилось к 2,5 тыс. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В 2019 году выручка резидентов составила более 100 млрд рублей, а сумма привлеченных ими инвестиций превысила 13 млрд.

VR_Bank — компания — разработчик индивидуальных платежных решений в сферах электронной коммерции, телекома и банкинга, является резидентом кластера информационных технологий фонда «Сколково».