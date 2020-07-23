ВТБ реализовал проект по открытию расчетного счета индивидуальным предпринимателям в их присутствии. Теперь они могут стать клиентами банка всего за 20 минут, расчетный счет будет открыт сразу при посещении офиса ВТБ, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю достаточно обратиться в офис ВТБ с паспортом.

«Новая технология автоматизации этого процесса позволяет минимизировать заполнение необходимых форм, сократить время на оформление документов со стороны клиента и не требует участия бэк-офиса, — отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент банка ВТБ Юлия Копытова. — До конца года мы продолжим развивать эту технологию для наших клиентов — физических лиц, которые хотят открыть счет как ИП, это будет возможно за 20 минут даже без личной встречи с представителем банка».

Сервис доступен для индивидуальных предпринимателей во всех регионах присутствия банка.

