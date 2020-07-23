Государственный долг субъектов РФ на 1 июля 2020 года составил 2,138 трлн рублей, что соответствует уровню начала года, говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ со ссылкой на слова министра финансов РФ Антона Силуанова.

«В cложных условиях удалось сохранить тенденцию по удержанию долговой нагрузки регионов. Государственный долг субъектов РФ на 1 июля составляет 2,138 триллиона рублей, что соответствует уровню начала года», — отметил Силуанов.

Динамика поступлений доходов в региональные бюджеты улучшается, стабилизация ситуации наблюдается в 67 регионах РФ, сообщила пресс-служба Минфина РФ.

«Динамика поступлений в региональные бюджеты улучшается. Отставание поступлений налоговых доходов за последний месяц сократилось с 9% до 7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Стабилизация ситуации наблюдается в 67 регионах (почти 80%). За первое полугодие в региональные бюджеты поступило почти 5 трлн рублей (4,869 трлн рублей)», — говорится в сообщении.