Наиболее вероятным направлением развития платежных систем может стать биометрическое распознавание личности плательщика, которое будет выполнять функцию дополнительной аутентификации, сообщил глава Mastercard в России Алексей Малиновский.

Сегодня в России уже практически везде можно пользоваться бесконтактной оплатой, используя телефон, браслет или любое другое устройство, которое содержит в себе чип с функцией NFC (near field communication, «коммуникация ближнего поля»). Однако при этом, по словам Малиновского, с помощью таких устройств, согласно статистике, совершается всего лишь «чуть больше трети всех бесконтактных платежей».

«Это означает, что люди все-таки носят с собой банковские карты, дотрагиваются ими до терминала. Кусок пластика пока остается привычным механизмом, который многим действительно важно держать в руке, чтобы «ощущать» деньги, ставшие безналичными, которые мы видим, как правило, только в виде цифр на счетах. Думаю, что карточки еще какое-то время будут существовать, как и наличные деньги, хотя в нашей повседневной жизни уже спокойно можно обойтись без них», — сказал глава Mastercard в России.

Основным возможным направлением развития платежных систем Малиновский считает биометрическое распознавание — «когда в принципе не надо будет доставать ни карту, ни телефон и системы на кассах будут сразу вас распознавать». Возникающему при этом вопросу защиты от мошенничества Mastercard серьезно уделяет внимание, покупая патенты на самые актуальные и современные разработки и включая в свою экосистему инновационные компании, которые специализируются на биометрии.

«Согласно исследованиям, у каждого из нас есть определенный, скажем так, «почерк». Это наша походка, то, как мы держим телефон, как носим его в кармане, как набираем текст сообщения. Абсолютно уникальный паттерн, у каждого свой. И в магазине будущего, когда ваш телефон на кассе с помощью NFC-протоколов обменивается с терминалом данными, дополнительная аутентификация будет осуществляться благодаря таким алгоритмам. Так мы получим еще одно подтверждение, что это именно ваш телефон, что вы — это вы», — рассказал Малиновский.