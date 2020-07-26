Росгосстрах Банк (РГС Банк) предлагает оформить автокредит от 7,9% на покупку машины с пробегом в дилерских центрах «Ключавто» по всей России. Покупателям автосалонов доступны две программы, учитывающие индивидуальные запросы и потребности покупателей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Программа «Автокредит» позволит клиентам оформить залоговый кредит на подержанное авто на срок до пяти лет и на сумму до 4 млн рублей с первоначальным взносом от 20% и по ставке от 7,9% (в зависимости от суммы кредита и условий страхования). Подтверждение дохода не требуется, ограничения по стоимости приобретаемого автомобиля отсутствуют. Требования к ТС — категория B, не старше 10 лет для иностранного и не более четырех лет для автомобиля отечественного производства», — говорится в релизе.

В рамках программы «Кредит на авто с пробегом» покупателям дилерских центров доступна опция оформления автокредита без первоначального взноса и страхования залога (каско) на сумму до 1,5 млн рублей. То есть с помощью кредитных средств можно оплатить до 100% стоимости машины. На сумму до 1 млн не требуется подтверждение дохода, кредит можно будет оформить по двум документам. Процентная ставка в таком случае составит 11,9% годовых при отсутствии требований к автомобилю.

Сделка по автокредитованию может быть совершена в день обращения в течение часа.