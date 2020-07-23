Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 14 копеек к предыдущему закрытию и составил 71,2 рубля. С начала торговой сессии было проведено 38,2 тыс. сделок на 2,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 70,8175—71,63 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 82,745 рубля, увеличившись на 56 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,3 тыс. сделок на 297 млн евро по курсам от 82,07 до 82,88 рубля за евро.

Рубль вместе с основными валютами на развивающихся рынках большую часть дня терял позиции, замечает аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«Бегству инвесторов от риска на развивающихся рынках по-прежнему способствует тревожная ситуация с коронавирусом в отдельных странах, которая грозит повторным введением ограничений и карантина. Днем вышли достаточно слабые данные по рынку труда США, ставшие во многом результатом введения повторных ограничений в отдельных штатах, что лишь усилило тревогу инвесторов в отношении негативного влияния пандемии. Кроме того, не способствует аппетиту к риску на рынках EM и сохраняющиеся разногласия между США и Китаем», — комментирует эксперт.