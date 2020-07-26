Севергазбанк при рефинансировании ипотеки сторонних банков компенсирует расходы на оплату отчета об оценке недвижимости, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Таким образом новым клиентам Севергазбанка не придется нести какие-либо дополнительные расходы при переводе ипотечного кредита из стороннего банка в Севергазбанк», — говорится в релизе.



Акция действует до 15 октября 2020 года.

Оценка стоимости недвижимости совершается по требованию федерального закона «Об ипотеке» и является неотъемлемой частью оформления ипотечного договора. Оценка недвижимости производится специализированными оценочными компаниями, имеющими соответствующую лицензию.

В июле Севергазбанк в очередной раз снизил процентную ставку по рефинансированию ипотечных кредитов, и теперь она составляет 7,99% годовых. Снижение ставки делает ежемесячные выплаты по ипотеке более легкими для клиентов и уменьшает общую сумму процентных выплат по итогам всего срока ипотечного кредита.