Антикризисные программы платежных систем Visa и Masterсard для малых и средних предпринимателей (МСП) оказались невостребованными, пишут «Известия» . Так, в мае — июне 2020-го платежные системы Visa и Masterсard запустили в Интернете платформы по поддержке малого бизнеса в период коронакризиса. За прошедшее время к программе #Прокачайбизнес от Visa — маркетплейсу товаров и услуг малых компаний, который позволяет увеличить поток клиентов на сайты организаций, подключилось 1 780 компаний из сегмента МСП, сообщили в финансовой корпорации.

Собственный сервис #Поддержибизнес запустила и Masterсard совместно с «Яндексом». Эта платформа позволяет найти на картах точку продажи и купить продукцию с доставкой на дом, а также дает возможность забрать покупку или получить услуги лично, когда предприятие вернется в нормальный режим работы. За месяц предприниматели — участники программы смогли собрать для 40 проектов более 1,5 млн рублей. Поддержку им оказали более 1,3 тыс. спонсоров.

Для МСП и микробизнеса важна любая поддержка, в том числе и те программы, которые запускают финансовые организации, считает первый вице-президент общественной организации МСП «Опора России» Павел Сигал. По его словам, сервисы, которые предлагают платежные системы, в большей степени направлены на продвижение бизнеса, которое эффективно и актуально в некризисное время. Когда потребительский спрос восстановится до уровня прошлого года, тогда можно будет думать о развитии, в том числе через сервисы, которые предлагают платежные системы, отметил Сигал. Предлагаемые Visa и Masterсard программы развития бизнеса — хорошая инициатива, но время для проекта выбрано неудачно, согласен директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.

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Многие кредитные организации сосредоточились на удешевлении условий обслуживания для своих клиентов, сообщили в банках. Также с 15 апреля ЦБ рекомендовал снизить комиссию за эквайринг до 1% для интернет-торговли, что привело к росту на 30% компаний из сегмента МСП, которые принимают онлайн-оплату. Visa, Masterсard и «Мир», в свою очередь, снизили до 0,7% интерчендж — комиссию за межбанковские переводы, которая составляет основную часть тарифа за эквайринг. Также кредитные организации сообщили, что предложили ряду клиентов дополнительные скидки по эквайрингу.