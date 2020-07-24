Банкиры и IT-компании оценили затраты на переход на отечественный софт — в денежном выражении это может составить до 150 млрд рублей для крупнейших банков, пишет «Коммерсант» . Ассоциация банков России (АБР) направила в комитет Госдумы по финансовому рынку письмо с оценками затрат IT-компаний и мнением банкиров в отношении перехода на российское ПО.

Как следует из документа, лишь в одном из 17 классов ПО доля российского софта «превышает 50% использования». В остальных преобладает иностранное ПО, в 10 классах его доля превышает 90%. Собственное ПО составляет в среднем менее 1,5%. Как оценивает АБР, затраты банковской системы на переход на отечественное ПО «могут составить 5–7% собственных средств». Затраты отдельных банков могут составить от 90 млн до 150 млрд рублей. Всего же по рынку траты оцениваются в более чем 700 млрд рублей. Согласно оценке АБР, такое отвлечение средств из капитала приведет к сокращению объема кредитования на 5–7 трлн рублей.

Эксперт: российские компании пока не готовы перейти на отечественное ПО Об этом сообщил председатель совета директоров «СерчИнформ» Лев Матвеев.

Затраты на разработку аналогов софта оцениваются от 1,5 млн до 133,4 млн долларов, следует из оценки ЦФТ. Также следует учитывать и временные затраты.

Сейчас проект Минкомсвязи предполагает переход на отечественное ПО с 2021 года, на оборудование — с 2022-го. АБР предложила перенести его «как минимум на шесть лет, до 2027 и 2028 годов соответственно». В письме предложено организовать на базе профильного комитета Госдумы дополнительное обсуждение.