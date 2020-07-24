Правительство предоставит порядка 20 млрд рублей регионам для выплат безработным, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На заседании правительства он напомнил, что для поддержки безработных принят целый ряд мер, в том числе увеличены пособия по безработице.

«Чтобы оно выплачивалось в полном объеме, правительство предоставит регионам еще около 20 миллиардов рублей. Важно, чтобы люди вовремя получали положенные им средства», — сказал Мишустин.