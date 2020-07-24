Банк России пересмотрел прогноз темпов роста кредитования населения в 2020—2021 годах. Если в апрельском среднесрочном прогнозе допускалось снижение объема требований банков к населению до минус 2%, то теперь ЦБ ожидает роста этого показателя на 6—9%.
Центробанк также скорректировал прогноз темпов роста кредитования населения с 9—14% до 10—14% в 2021 году и с 10—15% до 10—14% в 2022-м.
Объем требований банковской системы к организациям, согласно обновленному прогнозу, вырастет на 6—9% в 2020 году и на 6—10% в 2021 и 2022 годах.
Центробанк снова снизил ключевую ставку
Большинство опрошенных Банки.ру аналитиков ожидали, что на ближайшем заседании ключевая ставка будет снижена.
Большинство опрошенных Банки.ру аналитиков ожидали, что на ближайшем заседании ключевая ставка будет снижена.