Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о решении выделить второй транш в размере 100 млрд рублей для обеспечения сбалансированности региональных бюджетов. Он подчеркнул, что объем средств будет определяться в соответствии с социально-экономическим положением того или иного региона.

Премьер напомнил, что при распределении первых 100 млрд рублей правительство исходило из прямых потерь регионов. «Распределение второго транша рассматривали совместно с Государственной думой и Советом Федерации. Размер дотаций будет определен не по объему потерь, а по социально-экономической ситуации», — сказал он. При этом Мишустин заверил, что в регионы, где ситуация наиболее сложная, будет направлено больше средств. «Финансовая поддержка позволит обеспечить устойчивость их бюджетов», — констатировал он.

Председатель правительства также сообщил, что около 300 млн рублей планируется направить «на завершение ранее заключенных контрактов в 14 регионах по созданию единого цифрового контура в здравоохранении». «Это снизит бумажную нагрузку на врачей, будет легче находить записи о пациентах, видеть всю историю болезни, а посетителям медицинских учреждений меньше придется ждать в очереди на прием», — заключил он.