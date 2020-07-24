Чистая прибыль банка «Открытие» по итогам первого полугодия 2020 года составила 23,9 млрд рублей, говорится в релизе финучреждения.



Процентные доходы по кредитному портфелю выросли на 32% и составили 53 млрд рублей (41 млрд рублей по итогам первого полугодия 2019-го). Результат по операциям с ценными бумагами по итогам первого полугодия 2020 года составил 1,6 млрд рублей.



За первое полугодие 2020 года объем активов банка «Открытие» увеличился на 7% до 2,5 трлн рублей.

«Кредитный портфель (до вычета резервов) вырос на 142 млрд рублей (+10%) до 1,6 трлн рублей. Позитивную динамику за полугодие продемонстрировали как корпоративный бизнес, так и розничный бизнес банка: c начала года кредитный портфель юридических лиц вырос на 9% до 1,13 трлн рублей. Рост кредитного портфеля физических лиц составил 12% до 421 млрд рублей, что выше средних темпов роста на рынке в первом полугодии 2020 года», — отмечается в сообщении.

Рост кредитного портфеля сопровождался ростом объема средств клиентов на счетах в банке «Открытие» на 132 млрд рублей (+8%) до 1,9 трлн рублей на 30 июня 2020-го. Объем средств юридических лиц вырос на 15% до 957 млрд рублей, объем средств клиентов — физических лиц увеличился на 1% до 913 млрд рублей.