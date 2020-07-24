Восстановление экономической активности в России может занять более полутора лет, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.

«Мы продолжили смягчение денежно-кредитной политики, в первую очередь учитывая, что все еще сохраняются риски отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году», — отметила Набиуллина. По ее словам, это связано со значительным снижением экономической активности, падением внутреннего и внешнего спроса.

«Восстановление, по нашей оценке, займет более полутора лет, что окажет сдерживающее влияние на динамику цен», — считает председатель ЦБ.

Банк России оценивает спад ВВП России во II квартале в 9—10%. Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, по итогам 2020 года ВВП снизится на 4,5—5,5%.