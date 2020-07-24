Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала неблагодарным занятием оценивание серьезности заявлений зарубежных стран о вероятных санкциях в отношении России.



«Серьезность планов по санкциям мы уже давно перестали оценивать, это неблагодарное занятие», — заявила глава ЦБ на пресс-конференции.

«Но мы всегда, когда делаем свои прогнозы, принимаем решения, стараемся быть консервативными, понимаем, что этот риск всегда может быть. А главное для нас, что мы имеем все инструменты действовать, если такого рода риски реализуются», — отметила Набиуллина.

Накануне сенат конгресса США одобрил свою версию проекта военного бюджета. В нем приоритетная роль отводится стратегической конкуренции с Россией и ужесточаются санкции против «Северного потока — 2».