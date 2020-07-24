По базовому сценарию Банк России вернется к покупкам валюты по бюджетному правилу в 2022 году, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.



Сейчас ЦБ валюту на рынке продает. Напомним, Минфин в начале апреля купил у регулятора контрольный пакет Сбербанка за 2,14 трлн рублей. Вырученную по этой сделке валюту ЦБ постепенно продает на рынке, когда цена нефти Urals оказывается ниже 25 долларов за баррель. Этот механизм будет действовать до 30 сентября.

«При сохранении текущей конъюнктуры мирового рынка нефти в августе и сентябре мы планируем осуществить взаимозачет недопроданного остатка валюты в связи со сделкой по Сбербанку с суммами всех отложенных с 2018 года покупок валюты и упреждающих продаж, которые мы проводили в марте и апреле. Сальдо этих операций в рублевом эквиваленте составляет 185 миллиардов рублей», — объяснила Набиуллина.

По ее словам, этот объем иностранной валюты будет равномерно реализован в дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила в течение IV квартала. «Мы хотим ее продать до конца этого года», — отметила глава ЦБ.

«Если жизнь будет развиваться в соответствии с базовым сценарием, то мы приступим к покупкам валюты по бюджетному правилу в 2022 году», — заявила Набиуллина. По прогнозу Банка России, цена на нефть в 2021—2022 годах будет на уровне 45 долларов за баррель.