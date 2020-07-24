Молодые семьи, участвующие в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Ранее средства разрешалось расходовать только на жилье экономкласса. Кроме того, теперь можно использовать помощь от государства для рефинансирования ипотеки.

Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем» предусматривает компенсации для молодых семей с детьми в размере 35% от стоимости квартиры, без детей — 30%. При этом супруги не должны быть старше 35 лет. Приоритетное право на помощь имеют многодетные семьи. Выплаты доступны в 83 регионах.

В этом году мерой поддержки воспользуются более 15 тыс. молодых семей. На реализацию программы направлено 5 млрд рублей.