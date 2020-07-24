Совет директоров Банка России утвердил ряд регуляторных послаблений в банковском секторе для поддержки скорейшего восстановления экономики, сообщает пресс-служба регулятора.

Первое решение касается ускоренного внедрения новой методики оценки кредитного риска по ипотеке, которое позволит высвободить около 300 млрд рублей капитала банков на расширение ипотечного кредитования.

Второе — это стимулирование инвестиционной программы крупнейших компаний. «Мы создаем более благоприятные условия для приобретения бессрочных облигаций. Это временная мера для повышения инвестиционной активности в восстановительный период и следующие несколько лет», — говорится в релизе. Коэффициент риска по вложениям в субординированные обязательства нефинансовых организаций (включая бессрочные облигации) будет снижен со 150% до 100%.

Третье — стимулирование банков к урегулированию проблемных кредитов системообразующих организаций через получение от компаний отступного или залога в виде акций этих компаний. По сути, это обмен долга на капитал. Это тоже временная льгота, на два года, чтобы стимулировать такого рода урегулирования. «Многим заемщикам сейчас тяжело, падение было глубоким, и, чтобы снизить давление этих проблем на реальный и финансовый секторы, мы временно принимаем эту меру, до середины 2022 года», — поясняет ЦБ. Коэффициент риска по вложениям в акции системообразующих компаний, полученные по таким договоренностям об отступном или залоге, будет также снижен со 150% до 100%.

С этой же целью отодвигается на один год повышение риска по вложению банков в капитал нефинансовых организаций. Как поясняется в сообщении, это будет стимулировать банки поддерживать реальный сектор и даст банкам больше времени, чтобы снизить в будущем долю не приносящих процентный доход акций. Также переносится повышение коэффициента риска для дефолтной задолженности на один год по отношению к первоначальному графику, чтобы смягчить период проявления просроченной задолженности, который будет неизбежен, и реализации кредитного риска из-за пандемии.

Четвертое — продлевается до конца 2021 года применение пониженного коэффициента 70% по кредитам медицинским и фармпроизводителям, чтобы поддержать развитие этого критически значимого сейчас сегмента, в том числе производство вакцин от коронавируса.

Чтобы сделать более конкурентоспособной по цене нашу высокотехнологичную продукцию для зарубежных покупателей и тем самым поддержать восстановление внешнего спроса, снижен коэффициент риска с 20% до 0% по кредитам несырьевым экспортерам с покрытием «ЭКСАР».