Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск повысился на 38 копеек к предыдущему закрытию и составил 71,8475 рубля. С начала торговой сессии была проведена почти 41 тыс. сделок на 2,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 70,8175—71,63 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 83,6075 рубля, увеличившись на 74 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,5 тыс. сделок на 347,5 млн евро по курсам от 82,74 до 83,61 рубля за евро.

В пятницу торги по рублю открылись снижением на негативном внешнем фоне, после чего некоторое время он активно снижался, обновляя трехмесячный минимум по отношению к евро, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокера» Дмитрий Бабин.

«В начале дня американские фондовые индикаторы и нефтяные цены пытались скорректировать провал, произошедший вчера вечером. Однако затем мировые рынки возобновили снижение. Развивающиеся валюты в начале дня также активно снижались, но в середине основной российской сессии перешли к укреплению, многие вышли в умеренный плюс. В целом после нашего открытия ситуация на мировых рынках улучшилась благодаря более сильным, чем ожидалось, данным по европейской экономике», — комментирует эксперт.



На этом фоне, поясняет он, рубль стал быстро восстанавливаться, выйдя в небольшой плюс, но затем возобновил падение, умеренно скорректировавшись во второй половине основных торгов.