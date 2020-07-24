ОТП Банк анонсировал запуск продукта, с которым будут доступны все специальные предложения и скидки от платежной системы «Мир». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Речь идет о дебетовой карте с повышенным кешбэком: по карте ОТП Банка за отдельные категории товаров кешбэк начисляется в размере 5%. В банке отмечают, что кешбэк начисляется не баллами, а рублями.

Категории товаров, за которые начисляется повышенный кешбэк, меняются ежемесячно. Так, до 31 июля 2020 года 5-процентный кешбэк владельцы карты получают при оплате одежды и обуви. За все остальные покупки банк будет перечислять не менее 1%.

Карта также позволит ее держателю иметь пассивный доход. Речь идет о начислении 4% на остаток по карте. Максимальная сумма, на которую начисляется процент, составляет 300 тыс. рублей. Процент положен клиенту даже при отсутствии движения денег по карте, уточняют в банке.

Оформить карту можно бесплатно. Снятие наличных в банкоматах сторонних банков также бесплатное.

Чтобы оформить дебетовую карту, приходить в офис не нужно, курьер доставит ее на дом. Для этого нужно оставить заявку на сайте банка.

«Пополняется карта через мобильное приложение и интернет-банк. Если пользоваться картой активно и тратить больше 1 000 рублей в месяц или сохранять на остатке более 3 000 рублей, плата за обслуживание начисляться не будет», — говорится в релизе.

