Райффайзенбанк запустил новый накопительный счет «Прогрессивный», ставка которого зависит от срока нахождения средств на счете. Чем дольше деньги лежат на счете, тем выше будет процент на остаток, следует из релиза кредитной организации.

Максимальная ставка составляет 5% годовых — она начисляется на сумму, которая находится на счете шесть месяцев и более. В течение первых двух месяцев ставка составляет 3% годовых, а на третий и четвертый месяц — 4% годовых. Ставка применяется к сумме в пределах 5 млн рублей, а для остатка свыше она составит 0,01% независимо от срока нахождения средств на счете.

«Накопительный счет «Прогрессивный» доступен новым клиентам Райффайзенбанка. Открыть его можно, заполнив заявку на сайте, курьер привезет все необходимые документы и бесплатную дебетовую «Кешбэк карту». С помощью карты клиент получит доступ к мобильному банку «Райффайзен-Онлайн» и сможет пополнить свой накопительный счет без визита в отделение. Также карта позволяет получать кешбэк 1,5% рублями за все покупки без условий и ограничений. Ее обслуживание бесплатно на весь срок действия. Открыть новый накопительный счет можно и офлайн — в любом отделении Райффайзенбанка», — отмечается в сообщении.