Компания «Манго Страхование» запустила комплексный страховой продукт для питомцев. Разработанный полис покроет большинство рисков, с которыми может столкнуться ответственный кото- или собаковладелец. Это не только несчастные случаи и болезни животных, в том числе укусы клещей, но и страхование гражданской ответственности хозяина, а также неограниченное число онлайн-консультаций с независимой ветеринарной службой — поддержка 24/7, сообщили в пресс-службе компании.



«Клиентами» digital-страховой могут стать кошки и собаки в возрасте от трех месяцев до семи лет, которые не используются хозяевами в коммерческих целях. Важным бонусом в духе времени станет полноценная бесплатная онлайн-поддержка у партнерского сервиса «ВетЭксперт»: клиенты могут задавать ветеринарам клиники вопросы, связанные с кормлением, перевозкой авиа- и ж/д транспортом, содержанием, здоровьем кошки или собаки, любым удобным способом — по телефону, в соцсетях, на сайте или в мобильном приложении круглосуточно без выходных», — сказано в сообщении.



Лимит выплат по болезням и несчастным случаям в полисе составляет до 30 тыс. рублей на каждое обращение. Полис «Манго Страхование» покрывает также риски укуса клеща — для этого в страховом продукте предусмотрен сублимит в размере 5 тыс. рублей за обращение.



Застрахована также и гражданская ответственность хозяина питомца до 100 тыс. рублей на один страховой случай: если вдруг кошка или собака нанесет урон другим людям или ущерб их имуществу, кошелек пострадает чуть меньше, уточнили в компании.