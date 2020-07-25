Сбербанк обновил линейку пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания для предпринимателей. Теперь она включает четыре предложения — «Легкий старт», «Набирая обороты», «Полным ходом» и «ВЭД без границ», которые помогают малому бизнесу экономить на трансакциях, говорится в релизе финучреждения.



«Пакет услуг «Легкий старт» оптимален для тех, кто только начинает свой бизнес или уже управляет бизнесом небольшого размера. Он включает в себя ведение счета, безлимитные переводы внутри Сбербанка и три внешних перевода в месяц, самоинкассацию по льготному тарифу (0,15% от суммы зачисления), выпуск и обслуживание моментальной банковской карты. Предоставляется бесплатно. Пакет услуг «Набирая обороты» подойдет компаниям и частным предпринимателям, которые активно развивают бизнес и нуждаются только в самых необходимых услугах. В него входят безлимитные внутренние переводы и 10 внешних переводов ежемесячно, информирование об операциях по счету, а также выпуск и обслуживание классической банковской карты», — отмечается в сообщении.

Пакет услуг «Полным ходом» включает безлимитные внутренние переводы и 50 внешних переводов ежемесячно, информирование об операциях по счету, платежи на счета физических лиц со счета ИП и юридического лица на сумму до 300 тыс. рублей в месяц, самоинкассацию в пределах такой же суммы, а также выпуск и обслуживание премиальной банковской карты.

Пакет услуг «ВЭД без границ» удобен предпринимателям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность. Комиссия за обмен валюты в рамках пакета составит плюс 20 копеек к рыночному курсу, валютный контроль и валютные переводы обойдутся в 0,1% от суммы, заключили в Сбербанке.