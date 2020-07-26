Национальный банк Белоруссии готов совместно с российской стороной решать вопрос о дальнейшей судьбе Белгазпромбанка и ждет предложений от собственников по вопросу актуализации правления банка. Об этом сообщил в субботу глава Нацбанка Павел Каллаур в эфире программы «Субботний выпуск» телеканала ОНТ .

Нацбанк ввел с 15 июня 2020 года временную администрацию в Белгазпромбанк после того, как департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил уголовные дела в отношении ряда сотрудников, в том числе членов правления Белгазпромбанка.

«После определенных дисскуссий с собственником мы могли бы совместно определиться с дальнейшей судьбой банка», — сказал Каллаур. По его словам, введение временной администрации было «вынужденной мерой» после «чувствительной реакции» Газпромбанка и «Газпрома», являющихся акционерами Белгазпромбанка, на первое решение белорусского регулятора (о незаконности назначения исполняющего обязанности председателя правления белорусского банка Кирилла Бадея). «Сейчас стороны осмысливают, как дальше действовать в данной ситуации. Мы ждем от российской стороны предложений по актуализации правления», — сказал Каллаур.

11 июня Комитет госконтроля Белоруссии сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке, который почти 20 лет возглавлял выдвинувшийся на президентский пост на выборах Виктор Бабарико.

Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») и по части 2 статьи 235 («Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере»). 18 июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Бабарико обвиняется в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, а также по статье «принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. «Газпрому» и Газпромбанку принадлежит по 49,818% акций банка, Госкомимуществу Белоруссии — 0,097% акций.