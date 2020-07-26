Банк «Восточный» подготовил предложение по кредитной карте «Рассрочка на все», позволяющее получать мили за путешествия по России. Теперь банк возвращает ее держателю 10% от стоимости железнодорожных и авиабилетов, проживания в отелях и аренды автомобиля на территории России, оплаченной картой «Рассрочка на все» банка «Восточный», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Милями можно возместить стоимость авиабилета, ж/д билета, аренды автомобиля и бронирования отеля в категории «Путешествия».

В банке напоминают, что карта «Рассрочка на все» дает возможность без переплат совершать покупки в любых магазинах, включая интернет-магазины, а также снимать наличные в банкоматах и совершать переводы для погашения задолженности в других банках.



Максимальный кредитный лимит карты «Рассрочка на все» составляет 300 тыс. рублей. Обслуживание карты бесплатное. Период рассрочки (когда проценты за кредит не взимаются) составляет до 90 дней.



