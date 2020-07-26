Мессенджер Telegram начал тестировать видеозвонки, которые доступны пока лишь с новым обновлением приложения на iOS.

Ранее на появление видеозвонков в Telegram обратил внимание портал «Код Дурова», который описал схему активации функции.

Для начала необходимо скачать самую актуальную версию Telegram через AppStore (на 26 июля — версия 6.3). После скачивания новой версии приложения необходимо 10 раз нажать на значок настроек и открыть debug-меню (меню отладки, панель инструментов для разработчиков). В этом меню нужно выбрать функцию Experimental Feature («экспериментальные функции»), после чего пользователю становится доступен видеозвонок. Чтобы видеозвонок работал, данную последовательность надо проделать всем, кто хочет использовать эту функцию.

В целом новое обновление позволяет установить видео вместо статичной фотографии профиля, также в приложении увеличены лимиты на отправку файлов, улучшен сервис «люди рядом», добавлена статистика групп для их владельцев.