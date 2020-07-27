Институт исследований и экспертизы «ВЭБ.РФ» ухудшил оценку падения российского ВВП с 3,8% до 4,5% по итогам 2020 года, пишет РБК. Без принятия антикризисных мер масштаб сокращения экономики был бы еще сильнее, следует из обновленного, июльского прогноза экономистов госкорпорации. Так, благодаря антикризисным мерам правительства, которые «ВЭБ.РФ» оценивает суммарно в 3,4—3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 процентного пункта будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса, во вторую очередь — при помощи населения. Экономика в следующем году не выйдет на докризисный уровень: восстановительный рост ВВП прогнозируется на уровне 2,5%, так что к началу 2022 года экономика будет отставать на 2,1% от уровня 2019-го.
По прогнозу аналитиков «ВЭБ.РФ», фактор дешевой нефти и сокращения ее производства отнимет от ВВП России 1,4 п. п. в 2020 году, а фактор коронавируса и карантина (без учета мер господдержки) — 5 п. п.
Объем трех пакетов поддержки экономики, объявленных правительством, экономисты оценивают в 4 трлн рублей. Из них порядка 1,76 трлн рублей — увеличение доходов населения, около 2,4 трлн рублей — доход бизнеса, который он направил на инвестиции (845 млрд рублей), пополнение запасов (545 млрд рублей) и ввоз сырья, оборудования и материалов (более 1 трлн рублей). Поддержка импорта позволила удержать платежный баланс во II квартале в положительной зоне.
По его словам, предыдущий состав правительства создал «солидный резерв», который обеспечил стране макроэкономическую и бюджетную стабильность.
Спад реальных располагаемых доходов россиян во II квартале 2020 года оценивается в 8% (рекордное сокращение с 1999 года), а без антикризисных мер во II и III кварталах он бы достиг 15%, считают экономисты «ВЭБ.РФ». В целом по итогам 2020 года они ожидают сокращения реальных располагаемых доходов россиян на 4,1%. Уровень безработицы вырос до 6% во II квартале 2020 года, но без господдержки он был бы как минимум на уровне 7%, полагают аналитики, прогнозируя, что по итогам года он составит 5,7% от экономически активного населения. Доля россиян, живущих за чертой бедности, по итогам 2020 года вырастет до 13,8%, прогнозируют эксперты.
Нижняя точка падения российской экономики в 2020 году придется на II квартал, когда ВВП сократится на 11% в годовом выражении, считают в «ВЭБ.РФ». Вклад в отрицательную динамику ВВП сокращения сектора услуг (торговля, транспорт, общепит и др.) оценивается в 8,7 п. п., а базовых отраслей производства — в 2,2 п. п. В III квартале снижение ВВП, по оценке экономистов, составит минус 4,8%, в IV квартале — минус 3,3%. Объем дополнительных расходов бюджета в 2020 году на антикризисные меры достигнет 2,3 трлн рублей. Общие расходы бюджета возрастут до 22—23 трлн рублей. Дефицит федерального бюджета в текущем году достигнет 4,1 трлн рублей, оценили экономисты. Возврат в 2021 году к бюджетному правилу будет означать существенное ужесточение бюджетной политики: сокращение расходов составит около 11% в реальном выражении по отношению к 2020 году, указывают аналитики. Возможно, расходы бюджета в 2021 году сократятся до 21,5 трлн рублей, но это также окажет тормозящий эффект на рост экономики, добавляют они.
По мнению экспертов, не стоит ожидать скорых положительных последствий введения мер поддержки на региональном уровне.
«ВЭБ.РФ» предложил ряд стимулирующих социальных и секторальных мер в 2021—2024 годах в размере 1,8—2% ВВП, которые необходимы для выхода российской экономики на траекторию роста на 3,5—3,9%, не уступающего мировым темпам. Среди них: перенос индексации зарплат бюджетникам и довольствия военнослужащим с конца года (1 октября) на начало (1 января), повышенная индексация пенсий с 2022 года; переход к общероссийскому стандарту оплаты труда целевых категорий работников, продление максимального пособия по безработице в размере МРОТ; повышение уровня расходов на здравоохранение с 5,5% ВВП в 2019 году до 6,5—7% ВВП в 2024-м вместо ожидаемой относительной стагнации; строительство высокоскоростных магистралей и т. д. Финансирование дополнительных мер оценивается в 2,1 трлн рублей в 2021 году, 1,3 трлн рублей — в 2022-м, 1,8 трлн рублей — в 2023-м, 2,4 трлн рублей — в 2024 году.