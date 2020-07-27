Институт исследований и экспертизы «ВЭБ.РФ» ухудшил оценку падения российского ВВП с 3,8% до 4,5% по итогам 2020 года, пишет РБК . Без принятия антикризисных мер масштаб сокращения экономики был бы еще сильнее, следует из обновленного, июльского прогноза экономистов госкорпорации. Так, благодаря антикризисным мерам правительства, которые «ВЭБ.РФ» оценивает суммарно в 3,4—3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 процентного пункта будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса, во вторую очередь — при помощи населения. Экономика в следующем году не выйдет на докризисный уровень: восстановительный рост ВВП прогнозируется на уровне 2,5%, так что к началу 2022 года экономика будет отставать на 2,1% от уровня 2019-го.

По прогнозу аналитиков «ВЭБ.РФ», фактор дешевой нефти и сокращения ее производства отнимет от ВВП России 1,4 п. п. в 2020 году, а фактор коронавируса и карантина (без учета мер господдержки) — 5 п. п.

Объем трех пакетов поддержки экономики, объявленных правительством, экономисты оценивают в 4 трлн рублей. Из них порядка 1,76 трлн рублей — увеличение доходов населения, около 2,4 трлн рублей — доход бизнеса, который он направил на инвестиции (845 млрд рублей), пополнение запасов (545 млрд рублей) и ввоз сырья, оборудования и материалов (более 1 трлн рублей). Поддержка импорта позволила удержать платежный баланс во II квартале в положительной зоне.

Мишустин: пандемия и дисбаланс на нефтяном рынке помешали рывку в российской экономике По его словам, предыдущий состав правительства создал «солидный резерв», который обеспечил стране макроэкономическую и бюджетную стабильность.

Спад реальных располагаемых доходов россиян во II квартале 2020 года оценивается в 8% (рекордное сокращение с 1999 года), а без антикризисных мер во II и III кварталах он бы достиг 15%, считают экономисты «ВЭБ.РФ». В целом по итогам 2020 года они ожидают сокращения реальных располагаемых доходов россиян на 4,1%. Уровень безработицы вырос до 6% во II квартале 2020 года, но без господдержки он был бы как минимум на уровне 7%, полагают аналитики, прогнозируя, что по итогам года он составит 5,7% от экономически активного населения. Доля россиян, живущих за чертой бедности, по итогам 2020 года вырастет до 13,8%, прогнозируют эксперты.

Нижняя точка падения российской экономики в 2020 году придется на II квартал, когда ВВП сократится на 11% в годовом выражении, считают в «ВЭБ.РФ». Вклад в отрицательную динамику ВВП сокращения сектора услуг (торговля, транспорт, общепит и др.) оценивается в 8,7 п. п., а базовых отраслей производства — в 2,2 п. п. В III квартале снижение ВВП, по оценке экономистов, составит минус 4,8%, в IV квартале — минус 3,3%. Объем дополнительных расходов бюджета в 2020 году на антикризисные меры достигнет 2,3 трлн рублей. Общие расходы бюджета возрастут до 22—23 трлн рублей. Дефицит федерального бюджета в текущем году достигнет 4,1 трлн рублей, оценили экономисты. Возврат в 2021 году к бюджетному правилу будет означать существенное ужесточение бюджетной политики: сокращение расходов составит около 11% в реальном выражении по отношению к 2020 году, указывают аналитики. Возможно, расходы бюджета в 2021 году сократятся до 21,5 трлн рублей, но это также окажет тормозящий эффект на рост экономики, добавляют они.

Названы 15 регионов – лидеров по мерам поддержки экономики По мнению экспертов, не стоит ожидать скорых положительных последствий введения мер поддержки на региональном уровне.

«ВЭБ.РФ» предложил ряд стимулирующих социальных и секторальных мер в 2021—2024 годах в размере 1,8—2% ВВП, которые необходимы для выхода российской экономики на траекторию роста на 3,5—3,9%, не уступающего мировым темпам. Среди них: перенос индексации зарплат бюджетникам и довольствия военнослужащим с конца года (1 октября) на начало (1 января), повышенная индексация пенсий с 2022 года; переход к общероссийскому стандарту оплаты труда целевых категорий работников, продление максимального пособия по безработице в размере МРОТ; повышение уровня расходов на здравоохранение с 5,5% ВВП в 2019 году до 6,5—7% ВВП в 2024-м вместо ожидаемой относительной стагнации; строительство высокоскоростных магистралей и т. д. Финансирование дополнительных мер оценивается в 2,1 трлн рублей в 2021 году, 1,3 трлн рублей — в 2022-м, 1,8 трлн рублей — в 2023-м, 2,4 трлн рублей — в 2024 году.