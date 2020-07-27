В конкурсную массу банкротящегося банка «Югра» поступила рекордная сумма 1,4 млрд рублей, пишет «Коммерсант» . Ее внесли компании, связанные с бывшим собственником «Югры» Алексеем Хотиным, в счет погашения просроченных кредитов нескольких должников банка. Информация об этом обсуждается на форуме вкладчиков банка.

В АСВ подтвердили, что с 30 июня по 9 июля на счет «Югры» от третьих лиц, связанных с экс-собственником банка, поступили средства на сумму 1,39 млрд рублей в счет частичного погашения просроченной задолженности нескольких компаний. Как отметили в АСВ, банк, в свою очередь, является одним из кредиторов по отношению к этим компаниям наряду с другими. По закону о банкротстве исполнение обязательств должника третьим лицом после введения процедуры банкротства допускается только путем внесения средств в конкурсную массу должника для дальнейшего пропорционального расчета со всеми кредиторами. В случае перечисления средств напрямую в пользу одного из кредиторов возникает преимущественное удовлетворение требований данного кредитора перед требованиями других кредиторов должника, пояснили в АСВ. Существует риск оспаривания данных действий и предъявления требований о возврате этих средств.

Суд арестовал имущество экс-руководства банка «Югра» на 21 млрд рублей Арбитражный суд Москвы 2 октября 2018 года по заявлению ЦБ признал банк «Югра» банкротом.

Выплата этих средств кредиторам банка пока невозможна. Агентство в данный момент проводит анализ ситуации для того, чтобы определиться с возможными дальнейшими действиями.

По словам экспертов, далеко не факт, что 1,4 млрд рублей дойдут до кредиторов. Высок риск обратного взыскания поступивших сумм. Погашение третьим лицом требований отдельного кредитора не допускается, а в удовлетворении заявления о замене кредитора в реестре должно быть отказано.