Снижение минимального возраста для получения банковских кредитов не приведет к массовому росту числа стартапов и самозанятых в России, однако может быть хорошей рекламой для развития предпринимательства среди молодежи, считают опрошенные ТАСС представители бизнес-объединений, предприниматели и эксперты.

В Госдуму ранее был внесен законопроект о молодежной политике в РФ, который в том числе предполагает закрепление возраста молодежи с 14 до 35 лет при нынешней максимальной планке 30 лет. В то же время президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 октября предусмотреть возможность получения гражданами статуса самозанятого с 16 лет. При этом сейчас банковские кредиты гражданам доступны только с наступлением дееспособности, то есть с 18 лет.

Кредит может быть выдан с наступления дееспособности и до ее потери. На практике банки дают кредиты с 21 года и ставят возраст погашения 65—70 лет, сказал ТАСС советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. «Что касается расширения возраста до 16 лет, то это кажется не очень практичным — тогда надо и планку дееспособности снижать на два года. Плюс в любом случае банки осторожно ведут себя с молодыми, так как у них, как правило, слабое обеспечение по кредитам», — пояснил он. Эксперт считает, что если разрешить получать кредит с 16 лет, то «не факт, что это приведет к массовому получению и выдаче кредитов этой категорией заемщиков, только если их будет гарантировать государство».

По его мнению, молодых стимулируют специальные программы со льготным финансированием, где государство или финансовый институт берет на себя риски, дает гарантии. Некоторые такие программы уже есть и в России в регионах.

«Думаю, молодому предпринимателю в основном нужен ментор, наблюдатель, который будет контролировать ведение бизнес-проекта. Например, в США в университетах есть специальные инвестиционные студенческие фонды, дающие льготные кредиты на проекты, при этом проект полностью подконтролен университету. Студенты отчитываются по нему и как бы учатся бизнесу. Вот какая-то такая система нужна и у нас, чтобы стимулировать молодежное предпринимательство. Практика показывает, что пока начинающий предприниматель найдет успешный проект, он провалит два-три безуспешных, и это надо предусмотреть в программах финансирования», — убежден Свириденко.

Председатель совета Торгово-промышленной палаты России по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза также не считает необходимым устанавливать возрастные пределы для кредитования. «Банки определяют кредитоспособность заемщика, кем бы он ни был — стартапером, фаундером или самозанятым. В этой связи возраст имеет определенное значение с точки зрения наличия опыта и здоровья, но формальные ограничения может устанавливать только гражданское законодательство», — сказал он агентству.

Аналогичную позицию высказал член генсовета «Деловой России», управляющий партнер инвестиционно-консалтинговой группы First Алексей Порошин. «Я считаю, что расширение минимального и максимального возрастного порога для оформления кредитов на текущий момент не имеет смысла. Наличие возможности кредитования с 16—14 лет не приведет к увеличению количества потенциальных заемщиков и людей, желающих заниматься бизнесом», — отметил он. По его опыту, начинающий предприниматель использует деньги знакомых, родственников либо от краудфандинговых платформ.