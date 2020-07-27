Экспобанк с 27 июля ввел вклад «Проценты вперед».

Депозит оформляется на 181, 270 и 366 дней. Доходность составит 4,7%, 4,8% и 4,9% годовых соответственно. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов за весь срок депозита осуществляется единовременно в первый рабочий день, следующий за днем зачисления суммы вклада на счет, открытый в банке.

Открыть вклад можно как в отделении банка, так и через интернет-банк до 30 декабря.