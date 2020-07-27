Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,3% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 871,84 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,39% и равнялся 1 260,9 пункта.

Неопределенность на азиатских рынках задала нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций, отмечает старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

«Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 835—2 890 пунктов, по индексу РТС — 1 245—1 270 пунктов», — прогнозирует эксперт.