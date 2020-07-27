Банки выдали более 109 тыс. ипотечных кредитов в июне 2020 года на 258 млрд рублей, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Количество выдач превышает показатели июня 2019 года на 22%, а объем — на 28%. По сравнению с маем выдачи выросли на 37% по количеству и на 39% по объему.

Количество выданных ипотечных кредитов за II квартал оказалось на 3% больше по количеству и на 7% больше по объему, чем в этот же период времени в прошлом году. По итогам первого полугодия выдачи выросли на 11% по количеству кредитов и на 20% по объему в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Как отметили в ОКБ, среди причин роста выдач ипотечных кредитов — запустившаяся в середине апреля государственная программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых, снижение ключевой ставки. Также из-за карантина у граждан были ограничены возможности оформления сделок купли-продажи недвижимости, в том числе из-за закрытия МФЦ. В июне граждане смогли реализовать отложенный спрос.