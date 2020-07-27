Количество предоставленных микрозаймов (до 30 тыс. рублей) в июне 2020 года составило 1,26 млн единиц, что на 7,3% больше, чем было выдано в апреле (1,17 млн штук). Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольшее количество займов было выдано в Москве (58,1 тыс. единиц), Московской области (52,3 тыс.), Краснодарском крае (48,0 тыс.), а также в Свердловской (46,2 тыс.) и Кемеровской (43,3 тыс.) областях.

Самую серьезную динамику роста числа выданных займов в июне 2020 года по сравнению с апрелем продемонстрировали Белгородская область (плюс 39,0%), Краснодарский (плюс 26,9%), Ставропольский (плюс 21,1%) и Пермский (плюс 18,6%) края, а также Тюменская область (плюс 15,9%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача микрозаймов выросла на 15,1% и 10,6% соответственно.

Сокращение количества выданных микрозаймов было отмечено только в Кемеровской (минус 6,4%) и Волгоградской (минус 0,7%) областях.