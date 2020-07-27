Новая версия портала госуслуг, которая позволит обрабатывать 100 млн запросов в сутки, может заработать уже в этом году. Об этом на заседании ЦИК рассказал глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Идет активная работа по созданию новой версии портала госуслуг. Поставлена задача увеличить его производительность до 100 миллионов запросов в сутки. Фактически каждый взрослый житель нашей страны сможет коммуницировать с государством по тем или иным вопросам. Мы рассчитываем, что уже в этом году под руководством Минкомсвязи и правительства в целом эта новая версия будет создана и заработает», — сказал он.

Осеевский отметил, что такой план в том числе соответствует национальным целям развития в сфере цифровой экономики, которые определил президент РФ Владимир Путин в подписанном 21 июля указе. В частности, речь идет об увеличении до 95% к 2030 году доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде.

