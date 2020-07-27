Банк «Зенит» улучшил условия по программам «Военная ипотека», «Военная ипотека — Кредит семейный» и «Военная ипотека — Рефинансирование», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Оформить кредит со сниженным первоначальным взносом 15% могут военнослужащие — участники накопительно-ипотечной системы не менее трех лет. Процентная ставка составляет от 7,99% годовых. Новые условия действуют на покупку жилья как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, включая таунхаусы», — говорится в релизе.

Одновременно банк увеличил максимальный размер кредита по программе «Военная ипотека» и «Военная ипотека — Рефинансирование» до 4,1 млн рублей. Семьи, где оба супруга военнослужащие, могут оформить «Военную ипотеку — Кредит семейный» в размере до 8,2 млн рублей. Оформить заявку можно на сайте или в мобильном приложении «Зенит Онлайн».