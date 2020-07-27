Сбербанк сообщил об устранении сбоя в работе приложения «Сбербанк Онлайн», все системы работают в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«В течение нескольких минут некоторые клиенты могли столкнуться с затруднениями при использовании приложения «Сбербанк Онлайн». В настоящее время все системы работают в штатном режиме. Приносим клиентам извинения за доставленные неудобства», — сообщили в банке.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, на 13:05 мск было зафиксировано 685 отзывов о некорректной работе приложения «Сбербанк Онлайн». В частности, 80% пользователей жаловались, что не имеют возможности перевести средства, 13% не могли войти в систему, а 5% отмечали невозможность перевода денег со счета.

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре и Екатеринбурге.