Банк России установил официальные курсы валют на 28 июля.

Курс доллара понизился на 1,24 копейки, составив 71,585 рубля (71,5974 рубля на 27 июля). Курс евро вырос на 67,28 копейки до 83,7759 рубля (83,1031 рубля на 27 июля).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 14:33 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,47 рубля (минус почти 27 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 14:33 мск стоил 83,82 рубля (плюс 27 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 71,44 до 71,74 рубля за доллар и от 83,58 до 83,87 рубля за евро.