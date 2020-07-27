Идея массового создания в России многофункциональных центров (МФЦ) для бизнеса должна быть возрождена в рамках работы по созданию так называемого одного окна для предпринимателей. Такое мнение высказал в понедельник уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая 22 июля в Госдуме с отчетом о работе правительства, предложил создать систему одного окна, где представители малого и среднего предпринимательства (МСП) смогут найти всю важную для них информацию, в том числе о получении кредита и уплате налогов.

«По количеству различных вопросов взаимодействия с государством бизнеса не меньше, чем гражданского населения. Была идея создания специальных многофункциональных центров — МФЦ — для предпринимателей, она была осуществлена в нескольких регионах, но массовой не стала. Поэтому «одно окно» хотелось бы видеть еще и как специальное МФЦ для бизнеса», — отметил Титов.

По его словам, аппарат уполномоченного не привлечен к работе по созданию цифровой системы. «Этой работой должны заниматься профессионалы, которые связаны в своей деятельности с подготовкой различных программ, цифровых систем и платформ», — уточнил он.