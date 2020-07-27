Жители ведущих стран мира считают, что сохранение окружающей среды важнее, чем экономический рост. Такой ответ дали большинство участников опроса Romir/GlobalNR , который проводился в Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, Китае, России, США, Таиланде и Южной Корее.

Так, сохранение окружающей среды считают более приоритетной задачей, чем экономический рост, 62% респондентов; противоположного мнения придерживаются 38%.

Согласно данным исследования, единственная страна, где экономический рост в приоритете, — Таиланд (78% против 22% тех, кто считает экологические вопросы более важными), а сохранение окружающей среды имеет максимальную значимость для жителей Китая (79% против 21% опрошенных, больше беспокоящихся об экономике).

В России экономическому росту придают более высокую значимость, чем в среднем в мире (42%), хотя важность состояния экологии перевешивает (58%). Похожая ситуация в США, где доли соответствующих ответов составили 43% и 57%.



В общей сложности в опросе приняли участие более 7,1 тыс. человек из разных социально-демографических групп. В России опрошено 800 человек.