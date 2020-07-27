Депутаты Госдумы предложили обязать банки раскрывать в договорах банковского вклада значение минимальной гарантированной ставки. Предполагается, что данная мера позволит повысить уровень информированности вкладчиков, а также снизит риски при выборе конкретного вклада и банка. Изменения предлагается внести в федеральный закон «О банках и банковской деятельности».

«Банк в договоре банковского вклада раскрывает значение процентной ставки по вкладу, определяющее минимальный доход по вкладу, который кредитная организация обязана выплатить вкладчику на сумму вклада, при условии хранения денежных средств на вкладе до истечения его срока, без учета условий, предусматривающих возможность изменения процентного дохода по договору, в зависимости от решения вкладчика, в том числе в случаях заключения (расторжения) вкладчиком иного договора и (или) получения им дополнительной услуги, не связанных с размещением денежных средств во вклад (зачислением денежных средств на счет) (далее — минимальная гарантированная ставка по вкладу)», — сказано в законопроекте, размещенном в электронной базе нижней палаты парламента.

ЦБ рекомендовал банкам указывать минимальную гарантированную ставку по вкладам Информацию о значении минимальной гарантированной ставки следует указывать хорошо читаемым шрифтом и размещать на первой странице договора вклада в квадратной рамке в правом верхнем углу.

Также предлагается обязать банки предоставлять клиентам информацию о вкладах в табличной форме. В таблице должны быть указаны вид вклада, его сумма и валюта, возможность пополнения, досрочного частичного снятия средств и продления, срок возврата и способ обмена информацией между банком и вкладчиком.

Значение минимальной гарантированной процентной ставки по вкладу должно указываться в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы договора цифрами и буквами шрифтом максимального размера из используемых на этой странице.

Данные требования не распространяются на договоры банковского вклада в драгоценных металлах и договоры, внесение вклада по которым удостоверено сберегательным сертификатом.