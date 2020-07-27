Восстановление российской экономики носит неравномерный и неустойчивый характер. На это указывает Банк России в очередном выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» .

Так, процесс восстановления в ряде отраслей характеризуется полной нормализацией входящих потоков, а в отраслях, пострадавших от последствий эпидемии и находящихся под влиянием сделки ОПЕК+, — стабилизацией на пониженном уровне.

На отчетной неделе с 13 по 17 июля отклонение вниз средних дневных объемов входящих платежей от «нормального» уровня (среднего уровня дневных сезонно сглаженных входящих платежей за период с 20 января по 13 марта 2020 года) составило 11,3% по сравнению с 9,8% на неделе с 6 по 10 июля. Отклонение вниз платежей без учета добычи, производства нефтепродуктов и деятельности органов государственного управления составило 4,6% после 3,3% неделей ранее.



В отраслях потребительского спроса на неделе с 13 по 17 июля наблюдалось умеренное отклонение вниз (на 1,1%). В отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, также отмечено отклонение вниз — на 4,7%. В группе отраслей, ориентированных на внешние рынки, отклонение входящих платежей вниз от «нормального» уровня составило 20,5%, немного улучшившись по сравнению с показателем неделей ранее.

Список наиболее сильно пострадавших отраслей остается неизменным и состоит в основном из видов деятельности, связанных с туризмом и путешествиями, а также другими формами проведения досуга, отмечается в числе прочего в обзоре.

