Телефонный опрос населения, проведенный 6—12 июля ООО «инФОМ» по заказу Банка России, зафиксировал стабилизацию инфляционных ожиданий. Проводимый регулятором мониторинг предприятий выявил небольшое снижение краткосрочных ценовых ожиданий, связанное в основном со слабым спросом, отмечается в очередном информационно-аналитическом комментарии «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» .

В июле выросла доля населения, отметившего рост цен в последние две недели. Среди наиболее существенно подорожавших товаров респонденты, как и ранее, чаще всего упоминали овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию. При этом относительно прошлых опросов выросла частота упоминания услуг, что связано главным образом с индексацией тарифов ЖКХ. «Доля респондентов, ожидающих ускорения инфляции в ближайший год, не изменилась по сравнению с предыдущим опросом, оставшись на высоком уровне», — отмечается в обзоре ЦБ.

Опрос также выявил улучшение оценок гражданами своего материального положения: доля тех, чье материальное положение ухудшилось, снизилась на 7 процентных пунктов (до 26%), а доля тех, чье материальное положение улучшилось, выросла на 5 п. п. (до 8%). Зафиксированная положительная тенденция объясняется постепенным восстановлением экономической активности. Об ожидании улучшения материального положения в ближайший год по-прежнему говорят больше респондентов, чем о его ухудшении.

Проводимый Банком России мониторинг предприятий зафиксировал небольшое снижение краткосрочных ценовых ожиданий, однако они остаются на высоком уровне. В сфере сельского хозяйства и у представителей предприятий транспортировки и хранения ценовые ожидания повысились, тогда как у представителей предприятий торговли и добычи полезных ископаемых — снизились.

Вмененная инфляция, заложенная в цены ОФЗ-ИН, в июле оставалась стабильно низкой. Прогноз инфляции профессиональных аналитиков на 2020 и 2021 годы опустился ниже 4%.



Согласно прогнозу Банка России, слабый спрос будет основным фактором, сдерживающим помесячную ценовую динамику. При этом до конца текущего года вероятно постепенное ускорение годовой инфляции вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года. Ожидается, что по итогам 2020 года инфляция будет находиться в интервале 3,7—4,2%, по итогам 2021 года — в интервале 3,5—4%.