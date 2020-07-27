Фондовые торги в РФ завершились в понедельник ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,76% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 2 884,88 пункта. Индекс РТС прибавил 0,81% и завершил сессию на отметке 1 266,16 пункта.

Акции «Полюса» подорожали на 10,48%, «Норильского никеля» — на 3,38%, Московской биржи — на 2,57%, «Яндекса» — на 1,31%, Mail.ru — на 0,46%, МТС — на 0,11%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,06%. Бумаги Сбербанка снизились в цене на 0,22%, «Магнита» — на 1,52%.



«На российском фондовом рынке в понедельник — праздник для покупателей. Индексы и активы движутся вслед за внешним фоном, где все очень неплохо», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Утром многие мировые рынки акций умеренно повышались, в то же время нефтяные цены находились под давлением. После старта российской сессии внешняя ситуация ненадолго ухудшилась, но затем глобальные площадки вернулись к росту. Поддержку рисковым активам оказала информация о том, что администрация президента США достигла принципиальной договоренности с законодателями-республиканцами по новому пакету стимулирования экономики страны… Кроме того, вчера произошло резкое замедление распространения коронавируса в мире, что уменьшило опасения относительно второй волны глобальной пандемии (однако уже сегодня появились сообщения о новых вспышках заболевания, в том числе в Китае). Во второй половине наших торгов глобальные фондовые индикаторы испытали кратковременное снижение, вызвав у нас умеренный откат, после чего российские индексы восстановились. В то же время нефтяные цены показали более серьезное снижение и оставались в конце нашей сессии около минимума понедельника», — описывает динамику на рынках эксперт по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

«Основным фактором поддержки для российских бумаг выступила динамика западных фондовых площадок», — согласен главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.



По оценке аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, оба российских индикатора «в целом сохраняют краткосрочный импульс к росту».