Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40—50% больше, чем в регионах. Это показало июльское исследование сервиса «Работа.ру», данные которого приводит РИА Новости .

Так, водителям в Москве и Подмосковье предлагают в среднем около 79 тыс. рублей. За пределами столичного региона наиболее высокую зарплату представителям этой профессии готовы платить на Дальнем Востоке — в среднем около 67 тыс. рублей. На зарплату более 50 тыс. рублей могут рассчитывать водители в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

Врачам в Москве, согласно исследованию, в среднем предлагают зарплату в 101 тыс. рублей. Вне столичного региона на высокую зарплату доктора могут рассчитывать в Новосибирске (в среднем 76 тыс. рублей), Туле (около 70 тыс.). В Санкт-Петербурге среднее предложение составляет 49 тыс. рублей, в Краснодаре и Калуге — почти 48 тыс. Самые низкие зарплаты предлагают врачам в Екатеринбурге — 35 тыс. рублей.

Охранники в среднем могут получать в Москве 48 тыс. рублей, в Брянске — 44 тыс., а в Петербурге, Ярославле и Уфе их зарплаты превышают 30 тыс. рублей.

Тройку регионов с самыми высокооплачиваемыми предложениями для учителей составляют Подмосковье (69 тыс. рублей), Омск (59 тыс.) и Москва (48 тыс.). В Крыму педагогам в среднем предлагают 34 тыс. рублей, в Тюмени и Нижнем Новгороде — около 28 тыс. В Екатеринбурге средняя ставка для педагога составила 24 тыс. рублей.



В среднем больше денег, чем в регионах, в Москве предлагают и продавцам — около 45 тыс. рублей. В регионах наиболее высокие зарплаты доступны им в Ростове-на-Дону (35 тыс. рублей), Петербурге (34 тыс.), Самаре (33 тыс.). Наименьшее среднее предложение зафиксировали в Нижнем Новгороде — 22 тыс. рублей.