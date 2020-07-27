Агентство по страхованию вкладов подало новые иски к ряду физлиц, контролировавших банк «Югра», и связанных с ним компаний, свидетельствует информация на сайте АСВ.

Так, 22 июля в Арбитражный суд Москвы был направлен иск к девяти физлицам и двум компаниям на общую сумму свыше 4,986 млрд рублей , а 21 июля — иск к 12 лицам и двум компаниям почти на 5,952 млрд и иск к 12 лицам и двум компаниям более чем на 570 млн рублей.

В числе ответчиков по всем искам значатся Алексей Хотин, который был ключевым бенефициаром «Югры», и бывший председатель правления и член совета директоров банка Дмитрий Шиляев. Как сообщалось, оба они находятся под следствием. Ранее АСВ уже неоднократно сообщало об исках к бывшим контролирующим лицам банка «Югра».



АСВ осуществляет процедуру конкурсного производства в банке, который лишился лицензии 28 июля 2017 года, а в сентябре 2018-го был признан банкротом. Банк пытался обжаловать оба решения (в частности, называя рост «дыры» в капитале результатом действий временной администрации, введенной в «Югру» еще до отзыва лицензии), но безуспешно.