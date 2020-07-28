Министерство труда и социального развития пообещало обеспечить реальный рост пенсий граждан до 2024 года. Повышение пенсионных выплат в дальнейшем будет зависеть от роста доходов бюджета Пенсионного фонда, сообщила пресс-служба ведомства.

Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам, напомнили в ведомстве, определены в федеральном законе от № 350-ФЗ.

Как следует из законодательства РФ, в 2021 году пенсии будут проиндексированы на 6,3%, в 2022-м — на 5,9%. В 2023 году индексация пенсий составит 5,6%, в 2024-м — 5,5%, добавили в Минтруде.

«Таким образом будет обеспечен рост реальных пенсий», — сообщает ведомство.



Напомним, что с 1 августа в России у работающих пенсионеров пройдет корректировка пенсионных выплат. Это обязательная ежегодная процедура.