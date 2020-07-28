Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,56% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 901 пункт. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,86% и равнялся 1 276,99 пункта.

Неопределенность на азиатских рынках задает нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций, комментировал перед началом торгов старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. По его прогнозу, вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 855—2 915 пунктов, по индексу РТС — 1 255—1 280 пунктов.

