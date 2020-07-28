Энергомашбанк повысил ставки по вкладу «Правильный выбор» на 0,6 процентного пункта. Теперь депозит можно открыть под 5—5,6% годовых.

Сроки — три месяца, полгода и год.

Для клиентов, открывших любой срочный вклад в банке, возврат которого осуществлен после 30 июня 2020 года по сроку, указанному в договоре срочного вклада, в том числе с учетом пролонгации, применяется надбавка к базовой ставке в размере 0,3 п. п.

Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.